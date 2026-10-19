Ayip Tayana Sebut Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Berjalan On The Track

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah dijalankan sesuai dengan agenda serta arah pembangunan pemerintahan.

Kinerja dan capaian pemerintahan saat ini dinilai konsisten jika disandingkan dengan pemikiran serta gagasan yang tertuang dalam buku-buku yang ditulis Prabowo jauh sebelum menjabat.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, dalam diskusi publik bertajuk "Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi!" yang diselenggarakan oleh Siasat Channel dan Tani Merdeka Indonesia di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

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Selain Ayip Tayana, diskusi publik tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, serta Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha.

Ayip menggarisbawahi bahwa untuk mengevaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara objektif, publik dapat memahaminya dari tiga karya tulis utama yang disusun oleh Prabowo, yakni Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa (Menuju Indonesia Emas 2045), dan Indonesia Menang.

Menurut Ayip, kelebihan utama Prabowo dibandingkan presiden-presiden Indonesia terdahulu adalah keberanian dan kepastiannya dalam memetakan gagasan secara tertulis sebelum memegang tampuk kepemimpinan.

"Sehingga ini sangat mudah untuk menilai dua tahun Prabowo, tinggal melihat apa yang dikerjakan pemerintah sesuai dengan apa yang dia tulis itu," ujar Ayip.

Dia menyontohkan dalam karya bukunya, Prabowo secara tegas mengkritik kekayaan nasional yang banyak mengalami kebocoran. Oleh sebab itu, arah kebijakan dan program pemerintahan saat ini difokuskan penuh untuk meminimalisasi kebocoran anggaran serta sumber daya alam.