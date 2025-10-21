Ayo Berburu Buku di Big Bad Wolf Books 2025 NICE PIK2, Bisa Pulang Bawa Hadiah Mobil!

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) akan menjadi lokasi event akbar bagi pencinta buku. Mulai 23 Oktober hingga 5 November, NICE PIK2 menjadi tempat penyelenggaraan Big Bad Wolf (BBW) Books Jakarta 2025.

Tentu ini menjadi kabar gembira bagi para pencinta buku karena BBW akan. hadir dan tampil jauh lebih megah di lokasi baru, yakni West Entrance Hall 5–7 NICE PIK2.

. BBW Books Jakarta 2025 merupakan salah satu bazar buku internasional terbesar di Indonesia yang akan menghadirkan lebih dari 5 juta buku baru dari seluruh dunia.

Hal yang membuat BBW Books Jakarta 2025 makin seru ialah pengunjung tak hanya bisa berburu buku murah dengan diskon hingga 95 persen, tetapi juga berkesempatan membawa pulang mobil listrik dan berbagai hadiah spektakuler lainnya selama pameran berlangsung!

Buka 24 Jam dan Gratis Masuk

BBW Books Jakarta 2025 bakal buka setiap hari mulai pukul 09.00–22.00 WIB. Bagi yang suka begadang, event itu akan buka nonstop 24 jam penuh setiap Jumat dan Sabtu.

Bagaimana dengan tiket masuk BBW Books Jakarta 2025? Enggak perlu khawatir, karena bazar buku itu gratis untuk semua pengunjung!

BBW Books Jakarta 2025 hadir dengan konsep baru yang lebih nyaman dan mudah diakses. Venue di NICE PIK2 punya area parkir luas, suasana modern, dan transportasi publik yang terintegrasi.

Pendiri BBW Andrew Yap menyebut Jakarta selalu punya tempat khusus di hatinya. Dia menjanjikan BBW Books Jakarta 2025 di NICE PIK2 bakal lebih besar dari event serupa pada tahun-tahun sebelumnya.