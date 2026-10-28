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Ayo ke Land’s End PIK2 pada 6-8 November 2026, Ada Semarak WKND Market Vol. 6

Ayo ke Land’s End PIK2 pada 6-8 November 2026, Ada Semarak WKND Market Vol. 6
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Area Lighthouse di Land’s End, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, akan menjadi lokasi WKND Market Vol. 6 pada 6-8 November 2026. Foto: Enjoy PIK

jpnn.com, JAKARTA - Area Lighthouse di Land’s End, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada 6-8 November 2026 mendatang bakal kian semarak.

Selama tiga hari pada akhir pekan, destinasi dengan mercusuar yang ikonik itu menjadi lokasi penyelenggaraan WKND Market Vol. 6.

Lebih dari 40 tenant dengan berbagai kategori produk kreatif akan meramaikan pasar gaya hidup kurasi (curated lifestyle market) tersebut.

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WKND Market merupakan hasil prakarsa Enjoy PIK, platform media dan komunitas yang aktif memperkenalkan berbagai destinasi, aktivitas, serta pengalaman menarik di kawasan PIK.

WKND Market Vol. 6 menjadi salah satu ruang pertemuan antara pelaku usaha, komunitas kreatif, dan masyarakat melalui konsep pasar gaya hidup yang memadukan aktivitas belanja dengan beragam hiburan.

Memasuki penyelenggaraan yang keenam, bazar gaya hidup dan hiburan di area outdoor itu kembali menghadirkan beragam produk sejumlah kategori, mulai dari fesyen, aksesori, kebutuhan hobi, produk gaya hidup, hingga aneka kuliner.

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Kehadiran puluhan tenant tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat berbagai merek kreatif sekaligus menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Berbeda dengan kegiatan bazar konvensional, WKND Market mengembangkan konsep curated lifestyle market yang menggabungkan kegiatan perdagangan dengan pengalaman interaktif.

Area Lighthouse di Land’s End, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada 6-8 November 2026 mendatang bakal kian semarak.

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