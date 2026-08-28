Ayo ke PIK2 untuk Berpesta Durian di Akhir Pekan, Ada Hadiah iPhone 17 Pro Max
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Ada banyak cara menikmati akhir pekan di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten.
Menyusuri kawasan mandiri terintegrasi itu akan disuguhi berbagai lokasi untuk nongkrong bersama teman, berburu kuliner, atau sekadar mencari tempat baru untuk menghabiskan sore.
Mulai akhir pekan ini, ada satu pilihan lain yang sulit diabaikan oleh penggemar durian. Namanya ‘The Biggest Durian FEASTival in PIK’ yang akan digelar pada 29 Agustus hingga 13 September 2026 di Durian Garden, Soho Rodeo Drive No. 17-18, Ebony II, PIK2.
Festival itu hadir bertepatan dengan Grand Opening Durian Garden. Selama dua pekan, pengunjung bisa menjadikan tempat tersebut sebagai titik singgah untuk menikmati berbagai pilihan durian premium.
Namun, penyelenggara festival tidak hanya mengandalkan durian sebagai daya tarik. Sebab, konsepnya dibuat lebih menyerupai sebuah festival kuliner.
Ada durian, kompetisi, tantangan mengenali rasa, sampai hadiah yang membuat acara ini terasa lebih meriah pada ajang The Biggest Durian FEASTival in PIK itu. Bagi pengunjung yang datang bersama teman, Durian Blind Test mungkin menjadi aktivitas yang paling seru untuk dicoba.
Bayangkan mencicipi durian tanpa melihat jenisnya, kemudian mencoba menebak hanya berdasarkan aroma, tekstur, dan rasa. Pengalaman yang biasanya santai di meja makan berubah menjadi ajang menguji seberapa tajam kemampuan mengenali si raja buah.
Makan Durian, Berpeluang Bawa Pulang iPhone
Ada banyak cara menikmati akhir pekan di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten.
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