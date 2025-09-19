Ayo Lihat TNI AD Pamer Alutsista Canggih di Monas, Ada Pembagian Ribuan Suvenir

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Mulai besok (20/9) hingga Minggu (20/9) kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta Pusat, akan semarak dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selama dua hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB, berbagai alutsista dipamerkan di TNI Fair 2025 dalam rangka HUT ke-80 TNI itu.

TNI Angkatan Darat (AD) yang berperan serta dalam TNI Fair 2025 pun mengharapkan masyarakat berbondong-bondong menyaksikan ekshibisi sekaligus pesta rakyat itu.

Di arena TNI AD Fair, masyarakat bisa melihat langsung berbagai alutsista modern berteknologi canggih.

“Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, belajar, berinteraksi, sekaligus menikmati hiburan yang sudah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana melalui siaran pers ke JPNN.com.

Wahyu menjelaskan berbagai alutsista, antara lain, Tank Harimau, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, Starstreak LML, hingga Helikopter Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, dan Mi-17V5 dipamerkan di area TNI AD Fair.

Baca Juga: TNI AL Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk Operasi Kemanusiaan Korban Gempa Bumi di Myanmar

Selain itu, TNI AD juga akan memperlihatkan berbagai jenis senjata infanteri terbaru, seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm.

Pada ajang itu, TNI AD juga menyediakan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) lengkap dengan layanan bakti kesehatan gratis.