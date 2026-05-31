Ayo Mengaku, Siapa Mengarang Lagu Mas Bahlil Ganteng?
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini jagat maya tengah dihebohkan lagu MBG yang merupakan singkatan Mas Bahlil Ganteng. Ternyata, lagu itu membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia penasaran.
Menteri cum Ketua Umum Partai Golkar itu pun mencari sosok yang telah menciptakan lagu berlirik kocak tersebut. Sampai-sampai, Bahlil meminta bantuan Raffi Ahmad untuk mencari pengarang lagu yang sedang viral itu.
Raffi Ahmad mengungkap hal itu melalui akunnya di Instagram. Dalam unggahan di media sosial, suami Nagita Slavina tersebut membagikan video dirinya tengah berbincang dengan Bahlil.
"Masyaallah, apresiasi dari Kakandaaa, Adinda ikut mencari kata Kakanda @bahlillahadalia /@melangkahdaritimur.id, ingin mencari dan mengundang langsung pencipta lagu MBG," demikian Raffi Ahmad menulis takarir atau caption pada unggahannya di Instagram itu.
Lagu Mas Bahlil Ganteng memang sedang sering dinyanyikan. Liriknya bukan hanya kocak, melainkan juga gampang dihapalkan.
Berikit ini adalah sebagian lirik lagu itu;
MBG, Mas Bahlil Ganteng
Buah apa yang paling manis: buahhhlilll
Tambah ganteng, aja
My little bolu ketan
Alih-alih tersinggung, Bahlil justru penasaran dengan pencipta lagu tersebut. Oleh karena itu, mantan kepaa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut ngebet bertemu dan berbincang langsung jika sosok pengarang MBG.
Lagu Mas Bahlil Ganteng alias MBG yang belakangan ini viral membuat Bahlil Lahadalia penasaran untuk bertemu dengan pengarang lagu yang sedang viral itu.
