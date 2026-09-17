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Ayu Sriartha Bicara soal Kemenangan Timnas Basket Putri atas Thailand, Ada Dendam Lama

Ayu Sriartha Bicara soal Kemenangan Timnas Basket Putri atas Thailand, Ada Dendam Lama
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Pebasket Ayu Sriartha saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 melawan Thailand di Aichi International Arena, Kamis (17/9). Foto: Naif Muhammad Al'as/NOC Indonesia

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia mencapai target pada Asian Games 2026 dengan melangkah ke perempat final.

Kepastian tersebut didapat seusai tim asuhan Gitautas Kievinas mengalahkan Thailand dengan skor 61-52 di Aichi International Arena, Kamis (17/9/2026).

Kapten Timnas basket putri Indonesia Ayu Sriartha mengaku senang karena target yang diberikan berhasil diwujudkan setelah mengalahkan Thailand.

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Sejak awal, Ayu dan rekan-rekannya memang bertekad revans dari tim Negeri Gajah Putih.

Apalagi, Thailand mampu mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 55-60 pada SEA Games 2025. Hasil tersebut membuat Srikandi Merah Putih gagal mempertahankan medali emas.

"Saya merasa sangat senang dan bersyukur. Ini seperti sebuah pembalasan bagi kami karena sebelumnya kami kalah dari mereka di SEA Games," ujar Ayu.

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"Jadi, kami datang ke pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik. Ini adalah pertandingan pertama kami melawan Thailand."

Pada laga tersebut, Ayu juga tampil gemilang dengan menyumbangkan 11 poin.

Kapten Timnas basket putri Ayu Sriartha mengaku senang target tembus perempat final Asian Games 2026 tercapai seusai mengalahkan Thailand, Kamis (17/9)

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