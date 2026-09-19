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Ayu Sriartha dan Daniel Hutapea Pimpin Kontingen Indonesia di Pembukaan Asian Games 2026

Ayu Sriartha dan Daniel Hutapea Pimpin Kontingen Indonesia di Pembukaan Asian Games 2026
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Pebasket Ayu Sriartha saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 melawan Thailand di Aichi International Arena, Nagoya. Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as

jpnn.com, JAKARTA - Ayu Sriartha dan Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera dan memimpin kontingen Indonesia pada acara pembukaan Asian Games 2026.

Keduanya dipercaya menjadi bagian dari momen simbolis yang menandai dimulainya perjuangan Tim Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Ayu sendiri mengaku terhormat bisa mendapatkan pengalaman menjadi pembawa bendera.

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Atlet basket Indonesia asal pulau Dewata itu mengaku bangga sekaligus terharu, ketika pertama kali menerima kabar bahwa dirinya dipercaya menjadi flag bearer.

“Jujur, saya merasa sangat bangga dan terharu ketika pertama kali mendapat kabar bahwa saya dipercaya menjadi flag bearer Tim Indonesia di Asian Games 2026,”

“Bagi saya, ini bukan hanya tentang membawa bendera, tetapi juga membawa nama dan semangat seluruh kontingen Indonesia.”

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Pebasket kelahiran 20 November 1998 itu berharap kepercayaan diri membawa bendera di acara pembukaan bisa dibawa saat berjuang pada Asian Games 2026.

Timnas basket putri Indonesia saat ini telah melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Thailand dengan skor 61-52.

Ayu Sriartha dan Daniel Hutapea akan dipercaya menjadi pembawa bendera dan memimpin kontingen Indonesia pada acara pembukaan Asian Games 2026, Sabtu (19/9)

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