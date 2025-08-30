menu
Ayu Ting Ting: Kalian Bukannya Melindungi, Tetapi Menyakiti Hati Kami
Ayu Ting Ting. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting turut bersedih atas kejadian tewasnya driver ojek online bernama, Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa untuk almarhum Affan Kurniawan.

Ayu Ting Ting sedih karena rakyat kembali menjadi korban dari kebiadaban aparat.

"Ya Allah, rakyat yang menjadi korban lagi," ungkap Ayu Ting Ting, Jumat (29/8).

Pelantun Sambalado itu mempertanyakan hati nurani aparat yang tega melindas masyarakat seperti Affan Kurniawan.

Menurut Ayu Ting Ting, kejadian mobil rantis Brimob melindas pengemudi ojek online sangat melukai hati warga.

"Di mana hati kalian sebagai sesama manusia? Kalian bukannya melindungi tetapi menyakiti hati kami semua," tambah Ayu Ting Ting.

