menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan

Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan

Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Dia berpesan agar Ayu Ting Ting tidak hanya memakai perasaan, tetapi juga mengutamakan logika ketika menjalin hubungan.

"Menjalani hubungannya enggak boleh pakai perasaan, pakai logika dulu nomor satu. Kalau pakai logika, insyaallah ke depannya sama-sama dewasa, sama-sama tahu porsinya masing-masing," kata Ivan Gunawan dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Desainer kondang itu mengingatkan Ayu Ting Ting supaya menghargai perjuangan Kevin Gusnadi dalam menjalin hubungan.

Menurut Ivan Gunawan, tidak mudah bagi seseorang pria mendekati Ayu Ting Ting yang punya nama besar.

"Kalau Kevin layak buat kamu, kamu jalani. Kalau tidak, itu kembali ke pilihan kamu," ucap Igun, sapaannya.

Baca Juga:

Sambil guyon, Ivan Gunawan juga menyampaikan agar Kevin Gusnadi tidak cemburu kepada dirinya.

Sebab, dirinya dan Ayu Ting Ting sudah dekat sejak lama dan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen.

Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI