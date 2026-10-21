Ayu Ting Ting Ungkap Rencana Setelah Tampil Menghebohkan di Synchronize Fest 2026
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengungkap rencana setelah penampilan menghebohkan di Synchronize Fest 2026.
Dia mengaku punya keinginan untuk meluncurkan sebuah album baru.
"Album lagi sih, bukan single," kata Ayu Ting Ting di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (17/10).
Ketimbang melepas single, pelantun Sambalado itu merasa tertantang untuk merilis album.
Ayu Ting Ting menargetkan album terbaru dari dirinya bisa diluncurkan tahun depan.
“Insyaallah rencananya tahun depan. Pokoknya tunggu dan doakan saja,” beber anak Ayah Ojak itu.
Menurut Ayu Ting Ting, salah satu yang membuat dirinya makin termotivasi merilis album baru yakni respons pendengar.
Dia menilai anak muda zaman sekarang sudah sangat mengapresiasi seluruh jenis musik, termasuk dangdut.
Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengungkap rencana setelah penampilan menghebohkan di Synchronize Fest 2026.
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