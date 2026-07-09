Ayushi Khurana, Stylist yang Kini Jadi Bintang Utama Serial Jaane Anjaane

jpnn.com, JAKARTA - ANTV segera menayangkan serial India terbaru Jaane Anjaane yang mengangkat kisah cinta, intrik keluarga, dan perjuangan seorang jurnalis dalam mengungkap kebenaran. Aktris cantik Ayushi Khurana didapuk sebagai tokoh utama.

Dalam serial tersebut, Ayushi memerankan Reet Chaudhary, seorang jurnalis cerdas, berani, dan memiliki tekad kuat memperjuangkan keadilan. Karakter ini menjadi sosok sentral dalam cerita yang dipenuhi konflik keluarga dan berbagai rahasia.

Peran Reet menjadi titik balik dalam karier Ayushi Khurana. Berkat aktingnya di Jaane Anjaane yang tayang pada 2024, namanya semakin dikenal luas di industri televisi India.

Sebelum dipercaya menjadi pemeran utama, Ayushi lebih dahulu membangun karier akting melalui serial Mann Sundar pada 2022. Dia kemudian kembali tampil dalam serial Ajooni pada 2023 sebelum akhirnya memperoleh peran yang melambungkan namanya.

Menariknya, perjalanan Ayushi di industri hiburan tidak dimulai sebagai aktris. Ia terlebih dahulu bekerja sebagai penata busana atau stylist dan banyak terlibat di balik layar produksi.

Pengalaman tersebut menjadi bekal penting saat memutuskan beralih ke dunia seni peran. Ayushi menjalani proses panjang demi mewujudkan cita-cita masa kecilnya sekaligus memenuhi impian sang ibu agar dirinya bisa tampil di layar kaca.

Latar belakang sebagai stylist juga membantunya saat membintangi Jaane Anjaane. Untuk mendalami karakter Reet, Ayushi merias wajah dan menata busananya sendiri agar penampilannya lebih sesuai dengan sosok jurnalis yang diperankannya.

Kemampuan tata rias dan penataan busana itu diperoleh Ayushi sebelum terjun sebagai aktris. Keahlian tersebut kini menjadi nilai tambah yang mendukung totalitasnya dalam setiap peran.