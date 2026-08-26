Ayyoub Bouaddi Gabung Manchester City, Jadi Remaja Termahal di Liga Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang muda asal Maroko Ayyoub Bouaddi resmi bergabung dengan Manchester City, yang sekaligus membuatnya tercatat sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris.

Sebelum bergabung dengan Manchester City, Ayyoub Bouaddi bermain untuk klub Prancis, Lille.

"Manchester City telah merampungkan perekrutan gelandang Timnas Maroko Ayyoub Bouaddi," demikian pernyataan klub Inggris itu melalui situs resmi pada Rabu (26/8).

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Manchester City mengungkapkan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.

Hal itu membuat Bouaddi akan bermain di Etihad Stadium hingga 2031.

"Saya sangat bahagia karena ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan keluarga. Bagi saya, Manchester City adalah klub terbaik di dunia," kata Bouaddi di laman resmi Manchester City.

Bouaddi mengaku sudah lama mengagumi gaya bermain Manchester City.

Dia bertekad memberikan kontribusi untuk membantu klub meraih berbagai gelar.