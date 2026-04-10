Azis Gerindra: Ekonomi Indonesia Tumbuh dalam Angka, Belum dalam Rasa
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti mengatakan kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya stabil, meski belum menunjukkan lompatan pertumbuhan yang signifikan di level masyarakat.
Hal itu disampaikan dia menyikapi taklimat Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat di Istana Negara, Rabu (8/4) kemarin.
Legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu menuturkan fondasi ekonomi yang stabil dari cadangan devisa yang mencapai sekitar USD 151,9 miliar.
Selanjutnya, kata Azis, rasio utang Indonesia terkendali, hingga defisit fiskal tetap dijaga di bawah batas aman tiga persen.
"Kredit tumbuh, investasi tetap masuk, dan stabilitas makro relatif terjaga," kata pria kelahiran Wonosobo, Jateng itu.
Azis melanjutkan Prabowo dalam taklimat menekankan pentingnya disiplin anggaran, fokus pada dampak nyata kebijakan, percepatan eksekusi, serta keberpihakan pada ekonomi rakyat.
Azis menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat, tetapi tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan.
"Masih membutuhkan satu hal yang lebih sulit, ketepatan dalam pelaksanaan," ujarnya.
Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti menyebut aparatur yang bekerja tidak sekadar menyenangkan atasan tanpa menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
