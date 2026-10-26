Azis Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Punya Kewenangan Memberhentikan Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara sepihak.

Ia mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian wakil presiden tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Azis merespons polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran, yang belakangan berkembang menjadi desakan pemakzulan.

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Salah satu desakan muncul dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang memperingatkan adanya potensi Presiden Prabowo dimundurkan apabila persoalan Gibran tidak diselesaikan.

“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan wakil presiden secara sepihak,” tulis Azis dalam opininya bertajuk Demokrasi

Azis menjelaskan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme khusus untuk memberhentikan presiden maupun wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut harus diawali melalui mekanisme di DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan MK atas pendapat DPR, sebelum akhirnya diputuskan oleh MPR sesuai persyaratan konstitusional.

Dengan demikian, Azis menilai seruan agar Presiden Prabowo menggerakkan koalisi partai politik untuk memulai proses pemakzulan Gibran harus dipahami sebagai tuntutan politik, bukan kewajiban hukum yang muncul secara otomatis.