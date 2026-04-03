Aziz Calim vs Kkajhe Jadi Main Event, GFC Series 2 Janjikan Pertarungan Panas

jpnn.com - Duel tinju bertajuk Garuda Fight Championship (GFC) akan mempertemukan Aziz Calim melawan Jekson Karmela alias Kkajhe pada 27 Juni mendatang di Bali United Studio.

CEO GFC Helmi Darajat Arifin menyebut laga tersebut akan menjadi sajian utama dalam edisi kedua ajang ini.

Pada edisi perdana, GFC menghadirkan banyak petinju amatir sebagai wadah untuk unjuk gigi.

Adapun pada edisi kedua, komposisi pertarungan akan lebih beragam.

"Ajang GFC kedua sekitar 50 persen akan diisi influencer boxing, dan juga fighter profesional yang akan hadir."

"Kami hadir untuk memberikan wadah kepada para atlet untuk berkompetisi," ujar pemilik akun @paparock itu.

GFC Series 2 juga akan menghadirkan konsep pertarungan menarik bertajuk Clan KK melawan Everyone.

Clan KK dikenal sebagai kelompok petarung dengan gaya agresif, eksplosif, dan penuh percaya diri.