Azizah Salsha Akhirnya Berdamai dengan Bigmo dan Resbob

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya berdamai dengan YouTuber Bigmo dan Resbob setelah sempat lapor polisi soal kasus pencemaran nama baik.

Momen perdamaian tersebut dibagikan melalui akun milik Bigmo di Instagram yang menampilkan foto pertemuan di kantor DPP Ikatan Keluarga Minang, Jakarta Selatan.

Bigmo yang juga mewakili Resbob menyampaikan terima kasih atas sikap Azizah Salsha dan keluarga yang mau memaafkan kesalahannya.

"Saya berterima kasih Kak Azizah Salsha atas waktu dan kelapangan dada membuka pintu maaf untuk keluarga kami. Saya mewakili abang saya, Resbob, meminta maaf setulus-tulusnya atas kegaduhan yang dibuat abang saya,” ungkap Bigmo baru-baru ini.

Bigmo berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, khususnya pengguna media sosial.

“Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar membuat konten dan menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif dan bermanfaat," tambahnya.

Diketahui, kasus tersebut bermula dari pernyataan Resbob saat siaran langsung di kanal YouTube Bigmo.

Resbob menuduh Azizah Salsha alias Zize berselingkuh dari Pratama Arhan saat masih dalam pernikahan.