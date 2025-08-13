Azizah Salsha Akhirnya Lapor Polisi, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya melaporkan akun media sosial yang menyebarkan fitnah tentang dirinya ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Dia membuat laporan atas kasus penyebaran fitnah yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok @ibaratbradpittt dan akun YouTube @niceguymo.

Meski telah memaafkan, anak Andre Rosiade itu ingin memberikan efek jera kepada pelaku.

"Untuk kali ini, mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak begini ini, ternyata belum berhenti-berhenti juga,” kata Azizah Salsha dilansir Antara.

Istri Pratama Arhan itu mengaku sudah berulang kali menjadi korban fitnah oleh netizen di media sosial.

Menurut Azizah Salsha, kejadian tersebut membuatnya sangat sedih, apalagi dirinya difitnah berselingkuh.

“Sedih pastinya, tetapi dijalani saja hidup ini, ya," tambahnya.

Adapun Azizah Salsha dan kuasa hukumnya melaporkan kedua akun tersebut dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.