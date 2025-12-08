Azizah Salsha Banjir Kritikan saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan
jpnn.com, JAKARTA - Hubungan selebgram Azizah Salsha dengan mantan suami, Pratama Arhan, masih terjalin baik.
Buktinya, Azizah Salsha datang melayat ketika mendengar kabar ayah Pratama Arhan meninggal dunia.
Adapun ayah pesepakbola Pratama Arhan, Sutrisno meninggal dunia pada Minggu (7/12/2025).
Kehadiran Azizah langsung menjadi sorotan warganet saat datang melayat hanya mengenakan jaket biru dan celana jeans hitam, tanpa kerudung.
Tak ingin terlalu lama dikritik, Azizah memberikan klarifikasi melalui unggahan pribadinya.
"Awalnya aku berniat menjenguk, tetapi pas aku landing aku baru mendapat kabar duka," kata Azizah.
Azizah tampaknya tidak mempersiapkan baju ganti yang sesuai dengan suasana duka.
"Jadi, aku langsung datang pakai baju yang aku pakai dari airport,” tulis Azizah di Instagram Story miliknya.
Penjelasan Azizah Salsha soal penampilannya yang biasa saat ke rumah duka ayah Pratama Arhan.
