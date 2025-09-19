menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Azizah Salsha Dijadwalkan Mediasi Dengan YouTuber Resbob dan Bigmo

Azizah Salsha Dijadwalkan Mediasi Dengan YouTuber Resbob dan Bigmo

Azizah Salsha Dijadwalkan Mediasi Dengan YouTuber Resbob dan Bigmo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalsha_

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob Nurwidiatmo tiba di gedung Bareskrim Polri pada Jumat (19/9).

Resbob ditemani oleh kuasa hukumnya, Nurwidiatmo untuk menjalani mediasi dengan Azizah Salsa.

"Mediasi, doakan saja," kata Nurwidiatmo.

Baca Juga:

Nurwidiatmo menyatakan kliennya berharap proses mediasi dengan Azizah Salsha berjalan lancar.

Sejauh ini, Azizah Salsha maupun kuasa hukumnya terpantau belum tiba di Bareskrim Polri.

Nurwidiatmo menyatakan dirinya belum mengetahui soal kesediaan Azizah Salsha untuk menghadiri mediasi.

Baca Juga:

Namun, melalui mediasi, dia menyebut kliennya berharap bisa berdamai dengan mantan istri pesepakbola Pratama Arhan tersebut.

"Kurang tahu (Azizah hadir atau tidak, red)," tutur Nurwidiatmo.

Kreator konten Azizah Salsha dijadwalkan mediasi dengan YouTuber Resbob dan Bigmo di Bareskrim Polri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI