Azizah Salsha Dijadwalkan Mediasi Dengan YouTuber Resbob dan Bigmo
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob Nurwidiatmo tiba di gedung Bareskrim Polri pada Jumat (19/9).
Resbob ditemani oleh kuasa hukumnya, Nurwidiatmo untuk menjalani mediasi dengan Azizah Salsa.
"Mediasi, doakan saja," kata Nurwidiatmo.
Nurwidiatmo menyatakan kliennya berharap proses mediasi dengan Azizah Salsha berjalan lancar.
Sejauh ini, Azizah Salsha maupun kuasa hukumnya terpantau belum tiba di Bareskrim Polri.
Nurwidiatmo menyatakan dirinya belum mengetahui soal kesediaan Azizah Salsha untuk menghadiri mediasi.
Namun, melalui mediasi, dia menyebut kliennya berharap bisa berdamai dengan mantan istri pesepakbola Pratama Arhan tersebut.
"Kurang tahu (Azizah hadir atau tidak, red)," tutur Nurwidiatmo.
Kreator konten Azizah Salsha dijadwalkan mediasi dengan YouTuber Resbob dan Bigmo di Bareskrim Polri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Jadwal Pratama Arhan Baca Ikrar Talak Terhadap Azizah Salsha
- 3 Berita Artis Terheboh: Potret Mesra Hingga Fakta Perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha
- 4 Fakta Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha, Nomor 1 Mengejutkan
- Dukungan Warganet Banjiri Medsos Pratama Arhan Seusai Kabar Cerai Terungkap
- 3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai
- Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Begini Komentar Para Penggemar