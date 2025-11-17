menu
Azizah Salsha Ungkap Fakta soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan, Ternyata
Azizah Salsha (kemeja biru). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha mengungkap fakta tentang perceraiannya dengan pesepak bola Pratama Arhan.

Melalui akunnya di Instagram, dia ingin meluruskan kabar simpang siur yang terus berkembang.

Menurut Azizah Salsha, banyak isu tak berdasar dan membuat banyak pihak ikut terseret dalam persoalan rumah tangganya.

“Aku merasa perlu memberikan penjelasan yang jelas dan bertanggung jawab,” tulis Azizah Salsha, dikutip pada Minggu (16/11).

Azizah kemudian membongkar fakta utama bahwa dirinya dan Arhan telah berpisah secara agama sejak akhir Juni 2025.

Dia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan pemikiran matang dari kedua belah pihak.

“Keputusan ini diambil dengan dewasa, bukan sesuatu yang mudah bagi kami,” ungkapnya.

Meski demikian, dia tidak mengungkap alasan di balik perpisahannya dengan Pratama Arhan.

