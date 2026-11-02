Azriel Bakal Menikah, Ashanty: Semoga Anakku Bisa Menjadi Suami yang Baik

jpnn.com - Selebritas Ashanty mengungkapkan wejangannya untuk putranya, Azriel Hermansyah yang bakal melepas masa lajangnya.

Seperti diketahui, Azriel Hermansyah akan menikah dengan kekasihnya, Sarah Menzel.

Terbaru pasangan kekasih itu bahkan membagikan foto prewedding mereka.

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Ditanyai soal wejangan untuk Azriel, Ashanty mengingatkan sang putra untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab.

"Semoga anakku bisa menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, imam yang baik ya dan imam yang baik imam yang saleh itu itu luas karena apa? Harus menafkahi istri lahir batin, punya anak nanti, bertanggung jawab," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Dia juga kerap memberikan nasihat kepada calon menantunya, Sarah Menzel untuk mengingatkan Azriel agar lebih giat dalam bekerja.

Sebab menurutnya, urusan nafkah dalam berumahtangga nantinya merupakan tanggung jawab Azriel sebagai suami.

"Bahkan aku selalu bilang ke Sarah, 'harus digembleng. Jiel harus kerja keras, Jiel harus', Jadi ya Sarah enggak boleh kerja karena istri. Kalau memang Sarah mau kerja tambahan, itu bukan sebagai menjadi nafkah buat keluarga. Tapi kalau membantu ya enggak, terserahlah, tapi ya Jiel harus bertanggung jawab, ya jadi laki-laki kok, begitu," ucap Ashanty.