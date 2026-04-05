Azriel Hermansyah Bakal Menikah, Kris Dayanti Sampaikan Wejangan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Putra kedua Anang Hermansyah dan Kris Dayanti, Azriel bakal melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasihnya, Sarah Menzel.

Sebagai ibu, Kris Dayanti ternyata memiliki wejangan khusus untuk sang putra.

Dia mengaku mengingatkan Azriel soal tanggung jawab yang besar sebagai calon imam dan kepala keluarga kelak.

"Wejangan, ya nanti Insyaallah kalau namanya jadi imam, Azriel harus punya tanggung jawab yang besar karena membawa nakhoda rumah tangga dalam satu keyakinan. Azriel harus punya responsibility yang besar untuk membawa Sarah ya, Insyaallah," ujar Kris Dayanti di Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/4).

Namun, ditanyai pasti kapan Azriel dan Sarah Menzel bakal menggelar pernikahan, istri Raul Lemos itu belum mau membeberkan secara detail.

Pelantun Cobalah Untuk Setia itu hanya menyebut bahwa pernikahan tidak akan digelar dalam waktu dekat.

"Belum tahun ini," ucap Kris Dayanti.

Meski begitu, dia memastikan bahwa konsep pernikahan putranya nanti lebih menitikberatkan pada adat.