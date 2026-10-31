B50 dari Kilang Plaju, Ikhtiar Menuju Ketahanan dan Kemandirian Energi

jpnn.com - PALEMBANG - PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju atau Kilang Plaju di Sumatera Selatan berperan menjalankan implementasi Program Mandatory Biodiesel B50 yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto 9 Juli 2029 (berlaku sejak 1 Juli 2026). Program ini meningkatkan porsi bahan bakar nabati berbasis minyak sawit menjadi 50 persen dalam campuran Solar.

Hingga September 2026, penyaluran B50 mencapai 249.796 kiloliter yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sektor transportasi, industri, serta konsumen kategori public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Capaian ini menjadi gambaran kontribusi operasional Kilang Plaju dalam mendukung implementasi kebijakan energi nasional.

Namun, banyak tantangan di balik penyaluran ratusan ribu kiloliter Biodiesel, mulai kesiapan infrastruktur, kualitas bahan bakar, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga keandalan distribusi kepada konsumen.

“Evaluasi implementasi B50 sejak 1 Juli hingga September 2026 menunjukkan performa operasional yang secara umum berjalan aman, stabil, dan lancar (smooth transition)," kata Area Manager Communication, Relationship & CSR RU Plaju Siti Fauzia, Sabtu (31/10).

Menurut dia, keberhasilan program B50 tidak hanya ditentukan ketersediaan bahan bakar, tetapi kesiapan seluruh mata rantai distribusi. Oleh karena itu, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), BPH Migas, serta pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi mencakup penerimaan bahan baku biodiesel berupa fatty acid methyl ester (FAME), proses pencampuran atau blending, hingga penyaluran kepada konsumen. Salah satu aspek penting yang dijaga ialah ketepatan waktu pasokan FAME dari badan usaha bahan bakar nabati ke terminal-terminal Pertamina, agar proses pencampuran dan distribusi tidak terganggu.

Kualitas bahan bakar pun menjadi perhatian. Peningkatan kandungan Biodesel menuntut sistem penyimpanan dan distribusi yang mampu mempertahankan mutu produk. “Edukasi kepada konsumen mengenai pemeriksaan filter serta perawatan sistem bahan bakar kendaraan juga penting agar penggunaan B50 berjalan optimal," jelas Siti.

Kilang Plaju dalam Transformasi Energi