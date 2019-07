Babak Baru Bagi 9 Finalis Go Ahead Challenge 2019

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi seni kreatif Go Ahead Challenge (GAC) 2019 memasuki babak baru. Setelah menemukan 9 finalis, kini penyelenggara mengadakan creative academy di Gudskul, Jakarta Selatan.

"Selama sesi creative academy, finalis GAC 2019 dari bidang musik, visual art, dan video atau fotografi akan menggali inspirasi dari para mentor dan pelaku kreatif profesional lain," kata Saleh Husein selaku pengisi workshop creative academy di Gudskul, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).

Dalam program creative academy, kreativitas finalis coba dimatangkan lagi. Mereka dapat bebas berdiskusi, mengembangkan diri, dan eksplorasi karya bersama para mentor. Deretan para mentor yakni Jason Ranti, Gerald Situmorang, Rekti Yoewono (musik), Anggun Priambodo, Alain Goenawan, Fanfani (video/fotografi), Sarkodit, Fluxcup, dan Muchlis Fahri ‘Muklay’ (visual art).

Selain para mentor, creative academy GAC 2019 juga melibatkan para kurator yang berperan dalam proses seleksi ide dan karya. Antara lain yaitu Widi Puradiredja (musik), Lucky Kuswandi (video/fotografi), dan Naufal Abshar (visual art).

Musikus Saleh Husein menjadi salah satu pengisi workshop creative academy yang diadakan GAC 2019. Dalam acara tersebut, gitaris White Shoes and The Couples Company' dan 'The Adams' itu memberi pelajaran untuk salah satu finalis GAC 2019 dari bidang musik yakni, Shandya.

