menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Babak Baru BYD di RI, Setop Impor & Fokus Produksi Lokal, Harga Mobil Jadi Murah?

Babak Baru BYD di RI, Setop Impor & Fokus Produksi Lokal, Harga Mobil Jadi Murah?

Babak Baru BYD di RI, Setop Impor & Fokus Produksi Lokal, Harga Mobil Jadi Murah?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peresmian BYD Indonesia Factory. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jpnn.com, SUBANG - Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menegaskan akan berkonsetrasi produksi lokal seusai pabrik kendaraan listrik yang berada di Subang, Jawa Barat mulai beroperasi.

Dia menegaskan tidak akan lagi mengimpor mobil secara utuh (completely built up/CBU).

“Sudah tidak (impor) sama sekali. Kami memang berkomitmen untuk setop karena kami sudah punya pabrik,” kata Luther ditemui di sela peresmian pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Kamis.

Baca Juga:

Menurut dia, sejumlah model BYD yang masih beredar dari pasokan impor akan tetap dijual hingga persediaannya di jaringan diler habis.

Namun, pasokan baru selanjutnya akan berasal dari produksi dalam negeri.

“Yang kami jual sekarang mungkin masih ada dari sisa suplai yang sebelumnya. Itu sudah sedikit sekali,” ujarnya.

Baca Juga:

Peralihan tersebut merupakan bagian dari komitmen BYD setelah memperoleh fasilitas insentif pemerintah yang memberikan kesempatan untuk mengimpor kendaraan listrik hingga 100.000 unit dalam periode dua tahun.

Luther mengungkapkan BYD pada akhirnya menggunakan sekitar 92.000 unit dari kuota impor tersebut.

BYD akan berkonsetrasi produksi lokal seusai pabrik kendaraan listrik yang berada di Subang, Jawa Barat mulai beroperasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI