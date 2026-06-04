menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP

Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP

Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy. Foto: aprilia

jpnn.com - Aprilia Racing membuka babak baru di MotoGP dengan mengumumkan kemitraan multi-tahunan bersama Monster Energy.

Kerja sama strategis itu mulai berjalan pada seri kandang mereka di Sirkuit Mugello, Italia, dalam ajang Gran Premio d'Italia.

Kolaborasi tersebut tidak hanya menghadirkan dukungan komersial baru, tetapi juga mengubah identitas tim menjadi Aprilia Racing Monster Energy Team.

Baca Juga:

Logo khas Monster Energy kini menghiasi motor RS-GP26, wearpack pembalap, hingga berbagai elemen utama tim pabrikan asal Noale, Italia.

Perubahan itu juga membawa penyesuaian bagi dua pembalap andalan Aprilia.

Jorge Martin yang selama ini identik dengan sponsor Red Bull, kini bergabung dalam keluarga besar Monster Energy.

Baca Juga:

Langkah serupa turut diikuti rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Kerja sama diproyeksikan makin erat pada musim 2027 ketika Monster Energy berstatus sebagai title sponsor utama tim.

Aprilia Racing membuka babak baru di MotoGP dengan mengumumkan kemitraan multi-tahunan bersama Monster Energy.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI