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Babak Baru Ekspor SDA Indonesia, Ekonom Nilai Perdagangan Langsung Lebih ‘Cuan’

Babak Baru Ekspor SDA Indonesia, Ekonom Nilai Perdagangan Langsung Lebih ‘Cuan’
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Ilustrasi tambang gas alam cair (LNG). Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara seperti Singapura dinilai lebih menguntungkan Indonesia. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp3 triliun per tahun. 

Yusuf menjelaskan langkah Menteri Bahlil tersebut juga dinilai dapat memperkuat transparansi perdagangan komoditas energi sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

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“Arah kebijakan ini dapat dipahami karena ada persoalan nyata dalam pencatatan nilai perdagangan komoditas Indonesia," kata Yusuf, Selasa (3/11).

Dia memerinci dalam perdagangan batu bara, peran Singapura umumnya bukan sebagai lokasi transit fisik komoditas. 

Kapal pengangkut tetap berlayar langsung dari Indonesia menuju negara pembeli seperti China dan India. 

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Namun, kontrak, faktur, serta margin perdagangan kerap tercatat melalui perusahaan yang berkantor di Singapura. 

"Jadi, persoalan utamanya bukan rute pengiriman, melainkan lokasi pencatatan laba dan nilai tambah," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp3 triliun

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