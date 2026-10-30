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Babak Baru Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Betrand Peto, Kini Naik Penyidikan

Babak Baru Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Betrand Peto, Kini Naik Penyidikan
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Betrand Peto. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilaporkan oleh ANW terhadap Betrand Peto alias BP di Polda Metro Jaya memasuki babak baru.

Adapun perempuan berinisial ANW melaporkan dugaan TPKS yang disebut terjadi di sebuah kelab kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Kini, laporan tersebut telah naik ke penyidikan.

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Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkonseno mengatakan peningkatan status perkara itu naik ke penyidikan terhitung sejak 27 Oktober 2026 lalu.

"Perkara tersebut telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026. Penyidik telah meminta keterangan korban, saksi-saksi, serta terlapor ABT alias BP," ujar Onkoseno kepada awak media, Jumat (30/10).

Sejauh ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, para saksi, dan juga Betrand Peto selaku terlapor.

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Selain itu, polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti terkait laporan tersebut.

"Penyidik juga telah mengamankan dan mendalami sejumlah alat bukti, antara lain hasil visum, rekaman CCTV, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial," ucap Onkoseno.

Kasus dugaan TPKS yang dilaporkan oleh ANW terhadap Betrand Peto alias BP di Polda Metro Jaya memasuki babak baru.

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