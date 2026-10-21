Babak Baru Kasus Saham DSSA, BREN, dan CUAN: OJK Serahkan Surat Sanksi Denda Triliunan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyerahkan surat sanksi administratif secara langsung kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal terkait transaksi saham tiga emiten besar, yakni DSSA, BREN, dan CUAN, Rabu (21/10).

Penyerahan dokumen sanksi tersebut dilakukan secara tatap muka di Kantor OJK, Jakarta. Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil pemeriksaan mendalam otoritas terhadap aktivitas perdagangan ketiga emiten tersebut.

“Sebagai tindaklanjut atas pengenaan sanksi tersebut, pada Rabu ini di Kantor OJK di Jakarta, OJK menyerahkan surat sanksi tersebut secara langsung kepada para pihak yang melanggar,” ujar Sekar Putih Djarot dalam keterangan resminya.

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Pada kasus perdagangan saham DSSA, sanksi administratif dikenakan kepada PT SMT berupa denda sejumlah Rp1,5 triliun dan Sdr. R yang saat ini menjabat Dir PT SS berupa Sanksi Pembekuan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama satu tahun.

Sanksi tersebut dijatuhkan atas pelanggaran terkait manipulasi pasar yaitu ketentuan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

Pada kasus penawaran umum saham BREN, sanksi administratif dikenakan kepada AH Ltd berupa denda sebesar Rp500 miliar atas pelanggaran yang terkait pengaburan informasi pihak yang melakukan pemesanan saham BREN yaitu ketentuan Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK.

Pada kasus Penawaran Umum Saham CUAN, sanksi administratif dikenakan kepada TC Pte Ltd berupa denda sebesar Rp100 miliar atas pelanggaran yang terkait pengaburan informasi pihak yang melakukan pemesanan saham CUAN yaitu ketentuan pelanggaran Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK.

Selain itu, Sekar menyampaikan OJK juga mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan administratif pada kasus DSSA dan CUAN.