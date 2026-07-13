Babak Baru Partai Ummat, Sinergi Tokoh-Tokoh Muda Menuju Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Heikal Safar, aktivis dan eks kader Partai NasDem kini menjadi bagian dari Partai Ummat. Heikal menduduki jabatan sebagai Ketua Harian DPP Partai Ummat periode 2025–2030. Diharapkan Heikal membawa secercah harapan baru bagi masa depan partai tersebut.

Kehadiran Heikal di organ partai tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak operasional strategis, mendampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat.

Kolaborasi triumvirat yakni ketiga sosok para tokoh muda dengan latar belakang yang saling melengkapi ini diyakini bisa menjalankan Partai Ummat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terbuka, inklusif, serta mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Bang Heikal Safar sendiri bukan nama baru dalam dunia pergerakan nasional. Mantan Sekjen Partai Pribumi ini membawa modal sosial kuat yang sangat dibutuhkan partai untuk melakukan ekspansi basis massa. Sebagai salah satu inisiator dan pelopor awal gerakan Dapur Gizi nasional, dia memiliki modal komunikasi strategis yang baik dengan elite dan eksekutif Badan Gizi Nasional (BGN).

Di sisi lain, sebagai alumni aktivis kampus, Bang Heikal Safar konsisten merawat hubungan erat dengan jaringan aktivis mahasiswa senior, khususnya Persatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan organisasi kepemudaan lainnya.

Heikal aktif menggerakkan program penguatan ekonomi umat bersama berbagai organisasi kemasyarakatan di akar rumput,

"Bang Heikal Safar juga memiliki modal yang lebih dari cukup untuk memulai langkah taktis di dunia politik, didukung oleh jejaring pergerakan sosial-politik yang loyal di berbagai daerah dan siap bergerak demi kemenangan partai,” ujar Sekjen Partai Ummat Taufik Hidayat kepada sejumlah wartawan, Senin (13/7).

Heikal ikut dalam kegiatan silaturahmi sekaligus konsolidasi ke rumah kediaman resmi ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat : Prof. DR. M. Amien Rais MA.