jpnn.com, KOTABARU - Bea Cukai Kotabaru menindaklanjuti pelimpahan perkara penjualan rokok ilegal dari Polres Kotabaru.

Babak baru dari perkara tersebut, Bea Cukai Kotabaru mengenakan denda melalui mekanisme ultimum remedium sebesar Rp41.824.000.

Pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut atas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Pelimpahan barang bukti (BHP) beserta terperiksa dilakukan di Kantor Bea Cukai Kotabaru pada Sabtu (21/11).

Sebelumnya penindakan dilakukan Polres Kotabaru di sebuah lokasi di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas mengamankan 890 bungkus atau 17.800 batang rokok ilegal yang terdiri jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai.

Barang bukti yang diamankan memiliki nilai sebesar Rp27.537.000 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp13.941.200.

Tak hanya rokok ilegal, dalam penindakan tersebut, petugas juga mengamanan seorang terperiksa berinisial J yang diduga melakukan penjualan atau menyediakan rokok ilegal tersebut.