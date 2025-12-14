menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis

Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis

Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis
Malut United vs Persib Bandung di laga tunda pekan ke-12 Super League. Foto: persib

jpnn.com - TERNATE – Tuan rumah Malut United unggul 2-0 dari Persib Bandung pada 45 menit pertama laga tunda pekan ke-12 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12) sore WIB.

Malut United yang menekan Persib sejak awal, tampil agresif dan bertahan di setengah lapangan.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, mendapat peluang emas pertama setelah mendapat hadiah penalti pada menit ke-16.

Namun, David Da Silva yang memberanikan diri menjadi algojo, gagal. Tendangannya ditangkap kiper Persib Teja Paku Alam.

Persib juga punya peluang, tetapi Andrew Jung gagal memanfaatkan peluang meski sudah one on one dengan penjaga gawang Malut United Alan Jose.

Gol pertama Malut United lahir dari sundulan Igor Inocencio pada menit ke-40.

Mau tonton babak kedua Malut United vs Persib? Segera berlangsung. Cek link live streaming di sini.

