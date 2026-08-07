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Babak Kedua MotoGP 2026 Dimulai Akhir Pekan Ini di Inggris, Cek Klasemen & Jadwal

Babak Kedua MotoGP 2026 Dimulai Akhir Pekan Ini di Inggris, Cek Klasemen & Jadwal
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MotoGP 2026. Foto: Ronny Hartmann/AFP

jpnn.com - SILVERSTONE - MotoGP 2026 memasuki ronde kedua, dimulai dari MotoGP Inggris akhir pekan ini.

Dari 22 seri musim ini, sebelas sudah terlewati, sejak Thailand hingga Jerman. Kini tersisa sebelas seri lagi, yakni dari Inggris sampai Valencia. 

"Paruh kedua musim 2026 akan segera dimulai dengan penuh semangat di salah satu lokasi balap paling legendaris," kupasan awal MotoGP.

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MotoGP langsung tancap gas di sirkuit terpanjang dalam kalender balap; 5,9 km. "Duel sengit hingga lap terakhir kerap terjadi di masa lalu, dan ada sebelas pemenang berbeda dalam sebelas MotoGP Inggris terakhir," ulasan di MotoGP. (mgp/jpnn)

Jadwal MotoGP Inggris 2026
Jumat (7/8)
17.45-18.30 WIB: Free Practice 1
22.00-23.00 WIB: Practice
Sabtu (8/8)
17.10-1740 WIB: Free Practice 2
17.50-18.05 WIB: Qualifying 1
18.15-18.30 WIB: Qualifying 2
22.00 WIB: Sprint 10 Laps
Minggu (9/8)
15.40-15.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 20 Laps

Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin

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  1. Jorge Martin Aprilia Racing 208
  2. Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 194
  3. Marc Marquez Ducati Lenovo Team 190
  4. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 186
  5. Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 184
  6. Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 159
  7. Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 148
  8. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 143
  9. Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 87
  10. Luca Marini Honda HRC Castrol 79
  11. Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 76
  12. Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 76
  13. Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 64
  14. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 55
  15. Diogo Moreira Pro Honda LCR 48
  16. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 46
  17. Johann Zarco Castrol Honda LCR 34
  18. Joan Mir Honda HRC Castrol 26
  19. Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 21
  20. Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 19
  21. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 12
  22. Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 10
  23. Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 5

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Kalender MotoGP 2026

Dari 22 seri MotoGP 2026, sebelas sudah terlewati, sejak Thailand hingga Jerman. Kini tersisa dari Inggris sampai Valencia.

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