Babak Kedua MotoGP 2026 Dimulai Akhir Pekan Ini di Inggris, Cek Klasemen & Jadwal
jpnn.com - SILVERSTONE - MotoGP 2026 memasuki ronde kedua, dimulai dari MotoGP Inggris akhir pekan ini.
Dari 22 seri musim ini, sebelas sudah terlewati, sejak Thailand hingga Jerman. Kini tersisa sebelas seri lagi, yakni dari Inggris sampai Valencia.
"Paruh kedua musim 2026 akan segera dimulai dengan penuh semangat di salah satu lokasi balap paling legendaris," kupasan awal MotoGP.
MotoGP langsung tancap gas di sirkuit terpanjang dalam kalender balap; 5,9 km. "Duel sengit hingga lap terakhir kerap terjadi di masa lalu, dan ada sebelas pemenang berbeda dalam sebelas MotoGP Inggris terakhir," ulasan di MotoGP. (mgp/jpnn)
Jadwal MotoGP Inggris 2026
Jumat (7/8)
17.45-18.30 WIB: Free Practice 1
22.00-23.00 WIB: Practice
Sabtu (8/8)
17.10-1740 WIB: Free Practice 2
17.50-18.05 WIB: Qualifying 1
18.15-18.30 WIB: Qualifying 2
22.00 WIB: Sprint 10 Laps
Minggu (9/8)
15.40-15.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 20 Laps
Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin
- Jorge Martin Aprilia Racing 208
- Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 194
- Marc Marquez Ducati Lenovo Team 190
- Marco Bezzecchi Aprilia Racing 186
- Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 184
- Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 159
- Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 148
- Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 143
- Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 87
- Luca Marini Honda HRC Castrol 79
- Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 76
- Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 76
- Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 64
- Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 55
- Diogo Moreira Pro Honda LCR 48
- Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 46
- Johann Zarco Castrol Honda LCR 34
- Joan Mir Honda HRC Castrol 26
- Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 21
- Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 19
- Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 12
- Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 10
- Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 5
Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.
Kalender MotoGP 2026
Dari 22 seri MotoGP 2026, sebelas sudah terlewati, sejak Thailand hingga Jerman. Kini tersisa dari Inggris sampai Valencia.
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