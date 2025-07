Babak Penting Debut DENZA Meluas Lewat GIIAS

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Build Your Dream (BYD) Company Limited tampil all out pada The 32nd GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang tengah berlangsung di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Melalui ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, BYD menggenjot penjualan DENZA yang dikenal sebagai jenama (brand) kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) premium.

DENZA memulai debutnya di ajang The 32nd GIIAS dengan mengusung tema 'Crafted Luxury, Electrified Future' sebagai penanda langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik mewah.

“GIIAS 2025 merupakan babak penting bagi DENZA untuk memperluas jangkauan dan memperlihatkan kekuatan penuh lini kendaraan listrik premium kami kepada publik yang lebih luas," ujar President Director of PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Pada awal 2025 ini, BYD meluncurkan DENZA D9 yang angka penjualannya hingga Juni lalu telah mencapai 6.000 unit. Capaian itu sebagai pengakuan akan posisi DENZA sebagai pemain utama dalam segmen MPV listrik premium yang terus bertumbuh.

Zhao menilai angka penjualan tersebut sebagai sebuah pencapaian signifikan yang menunjukkan tingginya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik premium. BYD pun meyakini DENZA bakal makin berkibar di pasar EV premium di Indonesia.

"Dengan permintaan yang kuat terhadap D9 serta kehadiran jaringan diler di berbagai kota, kami percaya bahwa DENZA sedang membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, di mana setiap kendaraan yang dikirimkan bukan hanya produk, melainkan awal dari perjalanan bermakna menuju masa depan mobilitas

yang berkelas dan berkelanjutan," tuturnya.

DENZA D9 tampil dengan desain elegan, teknologi canggih, dan ruang kabin yang mendukung kenyamanan keluarga maupun kalangan profesional. Berbagai fiturnya dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar akan mobilitas modern.