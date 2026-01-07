Babak Pertama Malaysia Open 2026: Deretan Duel Panas Menanti Wakil Indonesia
jpnn.com - Babak pertama Malaysia Open 2026 langsung menyuguhkan sejumlah laga panas bagi wakil Indonesia.
Sebanyak delapan pebulu tangkis Merah Putih dijadwalkan turun bertanding pada Rabu (7/1/2026) dalam turnamen bergengsi yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie menjadi salah satu tumpuan Indonesia.
Peraih emas Asian Games 2018 itu akan berhadapan dengan wakil Taiwan Lee Chia Hao pada laga pembuka.
Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- memiliki catatan pertemuan yang meyakinkan setelah selalu keluar sebagai pemenang dalam tiga duel sebelumnya.
Tunggal putra Indonesia lainnya, Alwi Farhan, juga mendapat ujian serius di laga pembuka.
Alwi harus berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Prancis Alex Lanier. Meski lawan berstatus unggulan, Alwi datang dengan modal kepercayaan diri seusai memenangi dua dari tiga pertemuan mereka.
Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Jepang, Manami Suizu.
Babak pertama Malaysia Open 2026 langsung menyuguhkan sejumlah laga panas bagi wakil Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Malaysia Open 2026: Juara BWF World Tour Finals 2025 Tumbang
- 3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026
- Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Buka Tahun dengan Mata ke Puncak
- Malaysia Open 2026: An Se Young Nyaris Tumbang di Babak Pertama
- Faza/Aisyah Menapaki Panggung Besar di Malaysia Open 2026
- Malaysia Open 2026: 11 Tahun Puasa, Ganda Putra Tuan Rumah Bidik Kebangkitan