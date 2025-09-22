Babak Pertama: Persib Mati Kutu Menghadapi Arema FC, Jebol

menu
Bek Persib Eliano Reijnders (kuning) berusaha menerobos lini pertahanan Arema FC. Foto: Fernando Hero/persib

jpnn.com - MALANG – Tim bertabur bintang, Persib Bandung kalah 0-1 dari Arema FC pada babak pertama laga pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9) sore WIB.

Pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ada di Persib Bandung tak kelihatan kualitasnya.

Arema FC bermain apik di 45 menit pertama, lebih sering menunggu, dan ketika menguasai bola bermain pendek satu-dua, tak buru-buru menusuk jantung Persib.

Singo Edan -julukan Arema FC, unggul pada menit ke-12.

Gol lahir melalui kerja sama apik antara 3-4 pemain Arema.

Matheus Blade yang berada di kotak penalti bisa mencuri momen untuk menyundul bola meski dikawal dua bek asing Persib.

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tak bisa menjangkau bola sundulan Matheus.

Setelah tertinggal, Persib berupaya mengurung Arema, tetapi sahibulbait tampak tenang dan percaya diri menunggu serangan-serangan tamunya.

Pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ada di Persib Bandung tak kelihatan kualitasnya di babak pertama.

