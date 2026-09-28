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Babak Pertama Timnas Indonesia vs Malaysia Sama Kuat, Thom Haye Terusir dari Lapangan

Babak Pertama Timnas Indonesia vs Malaysia Sama Kuat, Thom Haye Terusir dari Lapangan
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Skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEN Cup 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia dan Malaysia masih belum mampu memecahkan kebuntuan pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026), kedua tim menutup 45 menit pertama dengan skor 0-0.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Indonesia dan Malaysia sama-sama berusaha mengambil kendali permainan, tetapi peluang yang benar-benar membahayakan gawang lawan masih minim.

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Indonesia Harus Bermain dengan 10 Pemain

Masalah besar kemudian datang kepada Timnas Indonesia pada pertengahan babak pertama.

Thom Haye yang menjadi salah satu tumpuan di lini tengah harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah pada menit ke-35.

Awalnya, gelandang Persib Bandung tersebut hanya mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Malaysia Arif Aiman.

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Namun, wasit kemudian meninjau kembali insiden tersebut melalui VAR. Keputusan akhirnya berubah dan Thom Haye diganjar kartu merah.

Indonesia pun harus bermain dengan 10 pemain sejak sekitar menit ke-37.

Timnas Indonesia dan Malaysia masih belum mampu memecahkan kebuntuan pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

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