Babe Haikal Soroti Pernyataan Budi Arie soal 'Percepatan' Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengenai potensi “percepatan” sebelum Pemilu 2029, mendapat sorotan dari tokoh nasional sekaligus tokoh Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Ahmad Haikal Hasan.

Haikal menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan, terlebih Budi Arie dinilainya telah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ingat, justru Budi Arie diselamatkan oleh Pak Prabowo. Anda tahulah maksudnya apa diselamatkan, ya. Diangkat jabatannya, dikasih jabatan bagus, dan seterusnya. Jadi, tidak pantas bicara seperti itu,” kata Haikal, kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut Haikal, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan sebelum 2029 tidak semestinya dianggap sebagai ucapan spontan. Dia menilai konteks pernyataan tersebut yang disampaikan dalam sebuah forum perlu diperhatikan lebih lanjut.

“Kalau sampai keluar ucapan seperti itu, itu berarti sesuatu yang sudah dipikirkan, direncanakan, bukan spontan ujug-ujug begitu,” ujarnya.

Haikal juga menyoroti respons peserta forum setelah Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut. Ia mengatakan hal itu menjadi salah satu alasan untuk menelusuri lebih jauh maksud dari pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Haikal mengatakan dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang berada di sekitar Budi Arie. Namun, ia menilai pernyataan tersebut tetap perlu diperhatikan karena disampaikan langsung oleh Budi Arie.

“Saya enggak memusingkan siapa di sekitar Budi Arie, ya. Tapi itu adalah ucapan Budi Arie yang ada sebuah niatan, ada sebuah mens rea, kalau orang hukum bilang,” kata Haikal.