BAC 2026: Hajar Wakil Malaysia Tanpa Ampun, Jonatan Christie Justru Santai

jpnn.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie membuka langkahnya di Badminton Asia Championships (BAC) 2026 dengan hasil meyakinkan.

Bertanding di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Rabu (8/4/2026), peraih emas Asian Games 2018 itu sukses menyingkirkan wakil Malaysia Leon Jun Hao tanpa kesulitan berarti.

Jojo -sapaan Jonatan- menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-8.

Meski menang telak, Jojo memilih untuk tidak terlena dan tetap menjaga fokus pada peningkatan performa.

"Saya hanya ingin memberikan yang terbaik di setiap pertandingan."

"Soal hasil, saya tidak terlalu memikirkannya, yang penting permainan saya terus berkembang dan bisa lebih variatif," jelasnya.

Baca Juga: Jonatan Christie Ungkap Biang Kerok Kegagalannya Tembus Perempat Final All England 2026

Pemain berusia 28 tahun tersebut kini mengalihkan fokus ke babak 16 besar yang akan digelar Kamis (9/4/3036) mendatang.

"Puji Tuhan hasil hari ini berjalan baik. Yang terpenting sekarang menjaga kondisi dan fokus pada pemulihan," tambahnya.