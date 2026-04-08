BAC 2026: Hajar Wakil Malaysia Tanpa Ampun, Jonatan Christie Justru Santai
jpnn.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie membuka langkahnya di Badminton Asia Championships (BAC) 2026 dengan hasil meyakinkan.
Bertanding di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Rabu (8/4/2026), peraih emas Asian Games 2018 itu sukses menyingkirkan wakil Malaysia Leon Jun Hao tanpa kesulitan berarti.
Jojo -sapaan Jonatan- menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-8.
Meski menang telak, Jojo memilih untuk tidak terlena dan tetap menjaga fokus pada peningkatan performa.
"Saya hanya ingin memberikan yang terbaik di setiap pertandingan."
"Soal hasil, saya tidak terlalu memikirkannya, yang penting permainan saya terus berkembang dan bisa lebih variatif," jelasnya.
Pemain berusia 28 tahun tersebut kini mengalihkan fokus ke babak 16 besar yang akan digelar Kamis (9/4/3036) mendatang.
"Puji Tuhan hasil hari ini berjalan baik. Yang terpenting sekarang menjaga kondisi dan fokus pada pemulihan," tambahnya.
- Tur Eropa Jadi Alarm, Pengamat Berharap Indonesia Bangkit di BAC 2026
- PBSI Berharap Leo/Daniel Bisa Langsung Bersaing
- Pulih dari Cedera, Daniel Marthin Kembali Dipasangkan dengan Leo Rolly Carnando
- Ricky Soebagdja Dapat Amanah Besar, PBSI Siapkan Generasi Emas Baru
- Taklukkan Pasangan Dari India, Leo/Bagas Tembus Semifinal Orleans Masters 2026
- Beda Nasib Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin di Orleans Masters 2026