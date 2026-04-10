BAC 2026: Jonatan Christie Gugur, Tunggal Putra Indonesia Habis

Pebulu tangkis Jonatan Christie saat berlaga pada ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026 di Ningbo Olympic Sports Center, Jumat (10/4). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Jonatan Christie gagal melangkah ke semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026 setelah tersingkir di babak perempat final.

Pebulu tangkis kelahiran 15 September 1997 itu angkat koper seusai bertekuk lutut di hadapan wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-23, 17-21 di Ningbo Olympic Sports Center, Jumat (10/4/2026).

Hasil tersebut memastikan Indonesia tanpa wakil di sektor tunggal putra pada ajang BAC 2026.

Sebelumnya, Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah sudah lebih dahulu tersingkir.

Alwi harus mengakui keunggulan wakil Jepang Kodai Naraoka 16-21, 17-21 di babak 16 besar.

Adapun Ubed—sapaan akrab Zaki—terhenti di babak pertama seusai kalah dari Koki Watanabe (Jepang) dengan skor 21-15, 14-21, 18-21.

Padahal, sektor tunggal putra menjadi andalan Indonesia di BAC 2026. Terakhir, gelar juara diraih Jonatan Christie pada edisi 2024.

Saat itu, pemain asal PB Tangkas tersebut sukses mengalahkan wakil China Li Shi Feng dengan skor 21-15, 21-16 di partai final.

