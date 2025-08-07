Bacakan Daftar Menteri Lulusan ITB, Prabowo Berkelakar: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? 

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8).

Tak hanya Prabowo, hadir juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia dalam agenda tersebut untuk memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi.

Prabowo menyampaikan ide dan gagasannya seputar perkembangan teknologi dan sains, serta kebermanfaatannya untuk masyarakat.

Ada yang menarik saat Prabowo menyampaikan sambutannya.

Presiden terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga disapa oleh Prabowo.

Prabowo kemudian berlanjut menyapa jajaran menteri yang hadir dalam kegiatan tersebut.