BACenter: Dibandingkan dengan Soekarno Sampai Jokowi, Prabowo Paling Jelas, tetapi..

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pakar dari BACenter bertukar pikiran dalam Satu Tahun Asta Cita Prabowo-Gibran di Markas Dewan Pakar Prabowo Gibran, Hang Tuah Jakarta, Senin (20/10).

Mereka mengomentari program dan target pemerintah dalam satu tahun Prabowo dan Gibran.

Salah satu program yang dikomentari adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Salah satu yang dievaluasi adalah MBG, program bagus, tetapi harus diimplementasikan dengan baik di lapangan, program ini harus terus bertahan sampai 100 tahun ke depan," kata ekonom Paul Soetopo Tjokronegoro.

Menurutnya, perlu peran kementerian dan lembaga lain agar program MBG ini sukses. "Terutama mengatur agar tepat sasaran. Jangan sampai salah, sekolah yang isinya orang kaya malah mendapatkan MBG. Ini harus diatur lagi dengan baik di lapangan," ujar Paul.

Salah seorang pengurus BACenter Mahatma Gandhi, membahas mengenai konektivitas koperasi, BGN, dan perumahan.

"Koperasi kan bisa mendukung perumahan, koneksinya harusnya begitu. Jangan koperasi didirikan karena mini market tidak bisa masuk ke desa terus pakai tameng koperasi. Tinggal konektivitas ini harus dibentuk," katanya.

Gandhi menambahkan, harus ada satu orang leader yang bisa mengoneksikan tiga program tersebut. "Dipimpin satu orang leader yang mengoneksikan itu menjadi satu kesatuan besar."