Bad Omens Ungkap Sumber Inspirasi Lagu Left For Good

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, Bad Omens kembali menghadirkan single baru yang bertitel Left For Good.

Dirilis via Sumerian Records, lagu tersebut merupakan perilisan keempat dari Bad Omens sepanjang tahun ini.

Left For Good juga menjadi kelanjutan yang mencolok dari evolusi Bad Omens sebagai salah satu band paling inovatif dalam ranah rock modern.

Vokalis Bad Omens, Noah Sebastian membocorkan bahwa pihaknya sedang dalam proses kreatif untuk album berikut.

Bad Omens meningkatkan terus antusiasme seputar apa yang akan menjadi babak paling ambisius dan secara sonik paling ekspansif dalam karier.

Terinspirasi oleh musik elektronik yang gelap dan industrial, tekstur logam yang kasar, dan ketegangan atmosferik, Left For Good mengalir seperti perjalanan ke dalam batin - menggabungkan melodi, kesedihan, dan intensitas dengan seimbang.

Lagu tersebut terbangun dari irama yang menghantui, breakdown yang masif dan meluapkan emosi, sementara vokal Sebastian beralih dari falsetto yang lembut hingga teriakan yang membara, menangkap rasa kehancuran emosional dan kekokohan sekaligus.

Ditopang oleh refrain yang menghantui 'Why do I stay in the middle, why do I say just a little…' - lagu Left For Good menggambarkan benturan antara emosi dan presisi yang telah mendefinisikan kemunculan Bad Omens.