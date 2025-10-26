menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Badai Kelelahan Hantam Persib, Bojan Hodak Siapkan Langkah Tak Terduga Hadapi Persis

Badai Kelelahan Hantam Persib, Bojan Hodak Siapkan Langkah Tak Terduga Hadapi Persis

Badai Kelelahan Hantam Persib, Bojan Hodak Siapkan Langkah Tak Terduga Hadapi Persis
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persis Solo.

Pertandingan Persib vs Persis akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Tim asuhan Bojan Hodak wajib meraih kemenangan jika ingin menembus lima besar klasemen sementara.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya, Persib berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 3-0, hasil yang memperlebar jarak dengan para pesaing.

Waktu Recovery Singkat

Hodak mengakui timnya tidak memiliki banyak waktu untuk pemulihan setelah melakoni laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC pada Kamis (23/10/2025).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut beberapa pemain mengalami kelelahan, sehingga dia akan melakukan rotasi pada susunan starter.

Baca Juga:

"Besok laga melawan Persis akan menjadi pertandingan berat. Kami baru bermain tiga hari lalu."

"Semuanya berjalan sempurna di dua pertandingan terakhir, tetapi mungkin beberapa pemain akan kelelahan, dan saya akan melakukan rotasi," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Minggu (26/10/2025).

Bojan Hodak sampaikan kondisi pemain Persib jelang pertandingan melawan Persis Solo di Stadion GBLA.

