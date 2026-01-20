Badai Salju Picu Tabrakan Beruntun 100 Kendaraan di Michigan AS

jpnn.com - WASHINGTON - Tabrakan beruntun 100 kendaraan terjadi di Michigan, Amerika Serikat.

Tabrakan beruntun itu terjadi di tengah badai musim dingin, Senin (19/1) waktu setempat.

Banyak korban luka dalam peristiwa itu.

Menurut kepolisian negara bagian itu, Departemen Sheriff County Ottawa tengah menyelidiki insiden tersebut.

"Banyak korban luka telah dilaporkan; sejauh ini tidak ada satu pun yang meninggal," kata mereka di X.

Gambar dan rekaman video yang beredar di platform media sosial itu menunjukkan puluhan mobil dan truk yang berserakan di jalan raya, sebagian di antaranya terperosok ke luar badan jalan.

Gubernur Michigan Gretcher Whitmer memperingatkan masyarakat setempat untuk mewaspadai hujan salju lebat dan kondisi jalan yang licin.

"Jika Anda perlu bepergian hari ini, mohon berkendara hati-hati saat petugas jalan raya bekerja memperbaiki kondisi," kata Whitmer di X. (antara/jpnn)