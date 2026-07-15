Badan Bank Tanah Pasang Target Kelola Hak Atas Lahan Baru hingga 35 Ribu Hektare

jpnn.com, JAKARTA - Badan Bank Tanah (BBT) menyampaikan bakal mengelola hak atas lahan baru mencapai 35.000 hektare sepanjang 2026.

Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Syafran Zamzami menjelaskan target kelolaan lahan tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun amanah Reforma Agraria tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

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“Kami akan tambah 35 ribu hektare selama 2026. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” kata Syafran, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan saat ini Badan Bank Tanah menggenggam hak pengelolaan atas 35.000 hektare.

“Dengan target perolehan lahan baru tersebut total lahan kelolaan BBT diharapkan tembus hingga 70 ribu hektare lahan,” ujar Syafran.

Menurut Syafran, saat ini proses Reforma Agraria telah dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku dengan angka realisasi mencapai 11.700 hektare.

”Alokasinya untuk kepentingan reforma agraria kira-kira sudah 34 persen dari total aset tanah tersebar di 12 provinsi, tempatnya itu di 20 lokasi,” tambahnya.