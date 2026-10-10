Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara Operasional 10 Satuan Pelayanan di Bangkalan

jpnn.com, BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan pengoperasian sementara 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Keputusan penutupan sementara ini diambil menyusul adanya sejumlah persoalan teknis dan administratif di lapangan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan, Bambang Budi Mustika, di Bangkalan, Sabtu, mengatakan persoalan yang menyebabkan penghentian sementara ke 10 SPPG itu, antara lain tentang pemenuhan persyaratan administrasi dan sertifikasi.

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"Ada sebanyak 3 SPPG yang terpaksa dihentikan sementara karena belum melakukan pengisian Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional, lalu 1 SPPG karena belum mengantongi sertifikat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), dan sebanyak 2 SPPG karena terkendala pencairan virtual account," katanya.

Selain itu, sambung dia, 3 lagi SPPG yang terpaksa dihentikan sementara, karena sedang menjalani renovasi.

"Jumlah sebanyak empat SPPG, sehingga total sebanyak 10 SPPG," kata Bambang.

Ia menjelaskan, total jumlah SPPG di Kabupaten Bangkalan sebanyak 212, tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Dari jumlah itu, sebanyak 134 di antaranya telah beroperasi, lalu sebanyak 11 dapur segera beroperasi, sedangkan 67 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan, dan belum memiliki kepala SPPG.