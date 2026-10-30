Badan IT PPP Perkuat Transformasi Digital, Gelar TOT Bagi 38 DPW Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memperkuat transformasi digital di internal organisasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas konsolidasi serta mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029.

Upaya tersebut dilakukan Badan IT dan Database DPP PPP melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor DPP PPP, Kamis (29/10). Kegiatan ini diikuti oleh admin IT dari 38 DPW PPP se-Indonesia.

Kader yang juga menjadi bagian dari Badan IT dan Database DPP PPP Arya Permana mengatakan TOT tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada para admin DPW agar mampu mengoperasikan dan mengimplementasikan sistem informasi komunikasi PPP yang baru.

“Kami sudah membangun sistem informasi komunikasi berbasis teknologi. Harapannya, dengan adanya sistem IT yang baru ini, kebutuhan organisasi berbasis teknologi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujar Arya.

Menurutnya, sistem tersebut mencakup sejumlah kebutuhan organisasi, mulai dari sistem keanggotaan atau KTA-nisasi berbasis digital hingga database kepengurusan. Data kepengurusan akan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, hingga ranting di tingkat kelurahan maupun desa.

Selain database kepengurusan, sistem tersebut juga dikembangkan untuk mengintegrasikan database kantor partai, mulai dari kantor pusat hingga tingkat ranting. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan partai dalam melakukan pemetaan dan pengelolaan data organisasi secara lebih sistematis.

Arya menambahkan penguatan sistem informasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan PPP dalam menghadapi proses verifikasi partai politik sebagai salah satu syarat mengikuti Pemilu 2029.

“Harapannya, sistem informasi komunikasi berbasis teknologi yang baru kita buat ini bisa menjadi bahan persiapan PPP nantinya dalam mengikuti proses verifikasi partai politik sebagai syarat peserta Pemilu 2029,” katanya.