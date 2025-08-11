Badko HMI Riau-Kepri Tanam Pohon di SMA Negeri Olahraga Peringati Hari Konservasi Alam Nasional
jpnn.com, PEKANBARU - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri menggelar penanaman pohon di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, Senin (11/8).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang jatuh pada 10 Agustus.
Hadir dalam acara tersebut Wakapolsek Rumbai Pesisir S. Simanjuntak, perwakilan Kanitlantas Polsek Rumbai Pekanbaru Herman, serta pengurus Badko HMI Riau-Kepri.
Vivaldi Emri Nobel, Ketua Bidang Restorasi Gambut dan Lingkungan Hidup Badko HMI Riau-Kepri, menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri Wiriyanto Aswir menyatakan bahwa pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama.
“Kita hidup di bumi bukan hanya meneruskan warisan nenek moyang, tapi meminjam kehidupan dari anak cucu kita. Karena itu, pola pikir kita harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan eksploitasi,” ujar Wiriyanto, dalam keterangannya.
Ia juga mengajak siswa SMA Negeri Olahraga untuk membiasakan gaya hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan menanam pohon.
“Menanam dan merawat pohon adalah komitmen nyata untuk masa depan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang jatuh pada 10 Agustus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tragis, Imam Masjid Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Jl HR Soebrantas Pekanbaru
- Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA
- Bayi Perempuan Baru Lahir Ditemukan di Pinggir Ruko, Diduga Dibuang Orang Tuanya
- Ditlantas Polda Riau Cek Jalan Lintas Pekanbaru–Kuansing Menjelang Pacu Jalur 2025
- Badko HMI Riau-Kepri Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Sambut HUT Ke-80 RI
- Polsek Limapuluh Gagalkan Peredaran 6 Kg Sabu-Sabu dan 6.300 Butir Ekstasi, Pelaku Terancam Hukuman Mati